Wimbledon | Sinner | “C’è un piatto che cucino e porta fortuna Con Djokovic evitare i cali di tensione”

(Di martedì 11 luglio 2023) Missione compiuta per Jannik. L’altoatesino (n.8 del mondo) ha sconfitto nei quarti di finale del torneo diil russo Roman Safiullin con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 6-2 e per la prima volta in carriera ha avuto accesso a una semifinale Slam, prima ovviamente nei Championships. Un riscontro molto prestigioso dal momento che Jannik è diventato il più giovane italiano nell’Era Open a raggiungere il penultimo atto di un Major e, per un giorno, sarà anche il più giovane semifinalista adal 2007. Ovviamente, la partita tra i due classe 2003, Carlos Alcaraz e Holger Rune, eleggerà il nuovo giocatore che spiccherà per precocità. Come da pronostico, sarà Novak, sette-volte vincitore di questo Slam, il prossimo avversario. Una partita difficile, che è il remake del quarto dell’anno scorso, ...