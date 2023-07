Wimbledon | Jannik Sinner è il terzo italiano di sempre in semifinale

(Di martedì 11 luglio 2023) Grazie alla vittoria ai danni del russo Roman Safiullin,si è qualificato per ladi2023. Il tennista azzurro riesce finalmente a sfatare il tabù quarti e, al quinto tentativo, ottiene la sua primain carriera a livello slam. Si tratta di un risultato storico anche per il tennisdiventa infatti ilgiocatore azzurro dia raggiungere ladel torneo di. Prima di lui c’erano riusciti soltanto Matteo Berrettini, che nel 2021 si spinse addirittura in finale, e Nicola Pietrangeli nel 1960. SportFace.

