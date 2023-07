Wimbledon | Jannik Sinner è il decimo italiano in semifinale in uno Slam Berrettini secondo a quota 3

(Di martedì 11 luglio 2023) Grandissimo trionfo diai quarti di finale di2023. Sull’erba londinese, l’azzurro (testa di serie n.8) disputa un’ottima partita contro il russo Roman Safiullin (n.92 del ranking) e si impone per 6-4 3-6 6-2 6-2 in due ore e 17 minuti di gioco. Questa vittoria permette all’altoatesino di accedere per la prima volta in unadi uno. Entrando nello specifico,è il terzonella storia capace di entrare tra i primi migliori quattro giocatori in un’edizione didopo Nicola Pietrangeli (nel 1960) e Matteo(nel 2021) e più in generale è ilnostro portacolori di sempre in grado di conquistare unain uno ...

E’ vero, c’è chi ha già fatto meglio di lui. Ma se Carlos Alcaraz a vent’anni è il numero uno più precoce della storia del tennis, Jannik Sinner è il principale candidato a contendergli la scena per i ...Italy's Jannik Sinner beat Russia's Roman Safiullin in their men's singles quarter final match at Wimbledon on Tuesday to make it though to the men's semi final in Friday. © ANSA ...