Wimbledon | Jannik Sinner agguanta la prima semifinale Slam della carriera! Safiullin superato in 4 set

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023)vola per lavolta indi uno. Lo fa a, dove batte il russo Romanper 6-4 3-6 6-2 6-2 e, nel volgere di due ore e 14 minuti, si prende l’ingresso nei migliori quattro del torneo più celebre, quello più bramato esistente al mondo. Lo attende ora uno tra Andrey Rublev e Novak Djokovic, con l’altro russo e il serbo che sono attualmente in campo sul Centre Court. Per l’Italia è un altro enorme risultato, che si spera aiuterà a ricondurre tanto di ciò che s’è detto in questi giorni in una direzione migliore, più positiva. L’inizio di partita, almeno fino al 2-2, non vede particolari scossoni, ma un chiaro disegno tattico per: spingere quando può con il dritto nel momento in cui riesce a ...