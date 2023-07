Wimbledon | cosa ci dice la sconfitta di Berrettini

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 luglio 2023) Avrei preferito scrivere questo articolo commentando la vittoria del nostro Matteosu Alcaraz; tuttavia ritengo che non tutte le sconfitte siano uguali e per certi versi, quella maturata agli ottavi di, più che una, rappresenti a tutti gli effetti un punto fondamentale di ripartenza. E soprattutto è la dimostrazione cheè tornato e questa è la migliore risposta di un campione a coloro che troppo frettolosamente avevano decretato l’inizio della parabola discendente della sua carriera. Il romano, considerato giustamente uno dei migliori tennisti italiani di sempre, si esalta sulle superfici veloci ed è sull’erba che riesce ad esprimere il proprio miglior tennis e dove ha scritto importanti pagine di storia. Nel 2021, probabilmente il suo anno migliore in carriera, ha conquistato ...