Wimbledon | chi è Christopher Eubanks | lo statunitense che ha battuto Tsitsipas ed è ai quarti

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023)è una delle storie più belle di questa edizione di. Losi è qualificato per idi finale dei Championships battendo Stefanosagli ottavi di finale, il primo top 5 sconfitto in carriera: è il primo afroamericano ad arrivare nei migliori otto dello Slam londinese da MaliVai Washington che raggiunse la finale nel 1996. Una parabola che è cominciata a partire dal torneo di Miami, quando raggiunse ipartendo dalle qualificazioni e cominciò a scalare la classifica, visto che ha cominciato la stagione al numero 123 del ranking. Un amore per i campi in erba sbocciato due settimane fa, quando è cominciata la sua cavalcata trionfale nel torneo di Maiorca. Dopo la sconfitta al Challenger di Surbiton mandò un ...