Wimbledon 2023 | tra Sinner e la prima semifinale Slam c’è Safiullin Rublev cerca l’impresa con Djokovic

(Di martedì 11 luglio 2023) Jannikè ad una sola vittoria dal conquistare la suadella carriera. Un’occasione che sembra essere irripetibile per l’altoatesino, che affronterà nei quarti di finale diil russo Roman, numero 92 della classifica mondiale. Una partita che vede il nativo di San Candido decisamente favorito e con la possibilità di diventare il secondo tennista italiano di sempre a raggiungere le semifinali ai Championships. Un solo set concesso in tutto il torneo da Jannik, il primo nel match di terzo turno contro il francese Quentin Halys. Il percorso è stato sicuramente agevole, visto chedel transalpino ci sono stati gli argentini Juan Manuel Cerundolo e Diego Schwartzman e poi il colombiano Daniel Elahi Galan. ...

È solo negli anni Trenta che i pantaloncini diventano un must anche per le donne, grazie alla tennista Alice Marble che li indossa a, scandalizzando la platea. - - > Finalmente il tennis ...L'azzurro favorito nella sfida che vale un posto in semifinale Jannik Sinner a un passo dalla semifinale di. Nel tabellone del singolare maschile, l'azzurro nei quarti di finale parte favorito, secondo pronostici e quote, contro il russo Roman Safiullin. I bookmaker vedono nettamente favorito ...... diventa il decimo italiano di sempre in una semifinale Slam, il terzo a. Gli italiani ... 11 luglio

Il programma delle partite di oggi al torneo di Wimbledon 2023: in campo Sinner contro Safiullin non prima delle 15:30, Rublev-Djokovic, ...Si aprono i quarti di finale a Wimbledon 2023. Nella parte bassa del tabellone maschile tocca a Jannik Sinner, che va a caccia della sua prima semifinale Slam della carriera. L'altoatesino parte favor ...