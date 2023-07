Wimbledon 2023 | Svitolina compie l’impresa contro Swiatek | Vondrousova batte a sorpresa Pegula

(Di martedì 11 luglio 2023) Grandi sorprese nella giornata odierna nel tabellone femminile di. Quest’oggi sull’erba londinese in tanti si aspettavano le vittorie della polacca Iga(n.1 al mondo) e Jessica(n.4 WTA), e invece il campo ha dato ragione all’ucraina Elinae alla ceca Marketaal termine di due partite ricche di emozioni. Sul campo centrale Elinaha compiutodi giornata con l’incredibile vittoria per 7-5 6-7(5) 6-2 (in due ore e 41 minuti di gioco)la numero 1 al mondo Iga. L’ucraina ha iniziato peggio della sua avversaria ed è andata sotto 5-3, ma poi ha reagito e con quattro game di fila è andata a prendersi il primo parziale per 7-5. Appena dopo la ...

LONDRA (REGNO UNITO) - Jannick Sinner in campo per la storia sull'erba didove va a caccia della sua prima semifinale in uno Slam . L'ostacolo che il 21enne altoatesino (n.8 Atp) dovrà superare nei quarti è il 25enne russo Roman Safiullin (n.92 Atp), rivelazione ...Marketa Vondrousova batte Jessica Pegula 6 - 4, 2 - 6, 6 - 4 e si guadagna la prima semifinale in carriera ain un'ora e 55 . E' vero che la ceca non era mai andata oltre il secondo turno ...

Wimbledon LIVE, Sinner-Safiullin 6-4, 3-6 in diretta per la semifinale: orari TV e dove vedere le partite di tennis Sport Fanpage

Partita perfetta per Jannik Sinner nei quarti di finale di Wimbledon contro Roman Safiullin. Il numero uno italiano si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-4 in poco più di 35 minuti. Dop ...