Wimbledon 2023 | Sinner | “Prima semifinale Slam sarà la sfida più importante della mia carriera”

(Di martedì 11 luglio 2023) Jannikvola in, la suaa livello, grazie al successo in quattro set 6-4 3-6 6-2 6-2 sul russo Roman Safiullin. L’altoatesino, al termine, non ha nascosto l’emozione per questo traguardo: “Lain una prova del Grande? Vuol dire tanto per me, tante ore sul campo, tanti sacrifici fatti. In ogni partita cerco di fare al meglio il mio tennis. Dopo che lui aveva vinto il secondo set, pur essendo io avanti di un break, mi sono detto ‘ora devo vincere gli altri due’. Lui è un avversario difficile da affrontare e avrà sicuramente altri successi, come in queste due settimane”. Introverà uno tra Novak ...

La7.it - Jannik Sinner va in semifinale nel torneo didopo aver battuto per 6 - 4 3 - 6 6 - 2 6 - 2 il russo Roman Safiullin . Per l'altoatesino e la prima semifinale in un torneo del ...Sinner in semifinale: ora uno tra Rublev e Djokovic La sfida Sinner - Safiullin è iniziata nel campo numero 1 diè iniziata sul campo 1 dopo il successo di Vondrousova che ha guadagnato la ...Sinner, alla prima semifinale a, affronterà il vincente del quarto tra Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev. 11 luglio

Wimbledon LIVE, Sinner batte Safiullin, in semifinale contro Djokovic o Rublev in diretta: orari TV e dove vedere le ... Sport Fanpage

Nei quarti l'altoatesino ha superato il russo (n.92 Atp, all'esordio assoluto ai "The Campionships") in quattro set per 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali di Wimbledo ...Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Nei quarti l'altoatesino ha superato il russo Roman Safiullin (n.92 Atp, all'esordio assoluto ai "The Campionships ...