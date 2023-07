Wimbledon 2023 | risultati oggi martedì 11 luglio | tutte le partite in programma

(Di martedì 11 luglio 2023) Idel torneo dileinper quanto riguarda la giornata di11. Si entra nelle fasi calde del torneo, con sempre meno giocatori rimasti in corsa.è tempo della prima metà dei match di quarti di finale, con in campo Jannik Sinner, opposto al russo Safiullin. Spazio anche a Djokovic-Rublev, mentre al femminile saranno impegnate Iga Swiatek e Jessica Pegula, rispettivamente contro Svitolina e Vondrousova. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14:00.E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI CENTRE COURT a partire dalle 14:30 (1) Swiatek vs Svitolina a seguire (2) Djokovic vs (7) ...

E invece no: Berrettini è ancora lui, il martello che ha sfiorato la vittoria anel 2021, è stato privato dal Covid di un possibile trionfo nel 2022, ed è resuscitato nel. D'altronde, ...Sinner - Safiullin: orario, diretta tv e streaming Sinner - Safiullin è in programma nel campo numero 1 die inizierà non prima delle ore 15.30. Prima dell'azzurro, infatti, c'è il match ...LONDRA (Inghilterra) - Di nuovo ai quarti di, proprio come un anno fa. Stavolta Jannik Sinner affronta il russo Roman Safiullin , 25enne numero 92 del mondo, al suo miglior risultato in carriera in uno Slam. L'altoatesino ha ottenuto ...

Wimbledon - Alcaraz-Berrettini: Matteo non parte sfavorito... E non è una "battuta" Eurosport IT

Doloroso incidente per Stefanos Tsitsipas nella conferenza stampa dopo il match perso contro Eubanks a Wimbledon: il tennista greco sbotta contro gli ...Rublev-Djokovic è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.