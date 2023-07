Wimbledon 2023 | risultati oggi martedì 11 luglio | tutte le partite in programma

(Di martedì 11 luglio 2023) Idel torneo dileinper quanto riguarda la giornata di11. Si entra nelle fasi calde del torneo, con sempre meno giocatori rimasti in corsa.è tempo della prima metà dei match di quarti di finale, con in campo Jannik Sinner, opposto al russo Safiullin. Spazio anche a Djokovic-Rublev, mentre al femminile saranno impegnate Iga Swiatek e Jessica Pegula, rispettivamente contro Svitolina e Vondrousova. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14:00.E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI CENTRE COURT a partire dalle 14:30 (1) Swiatek vs Svitolina a seguire (2) Djokovic vs (7) ...

LONDRA - Le italiane Francesca Schiavone e Roberta Vinci sono tra le prestigiose "vecchie glorie" invitate nella seconda settimana ainsieme a Martina Navratilova, Kim Clijsters, Thomas Haas e Conchita Martinez, tra gli altri. Vinci e Schiavone parlano a "Repubblica", non solo di Jannik Sinner a poche ore dal match contro ...E non perché sia stata impegnata in chissà quale mirabolante sfida tennistica, essendo stata eliminata, suo malgrado, al primo turno di. Il fuoco di cui sopra è da ricondursi, semmai, al ..., quarti di finale Campo 1, inizio ore 15.15 circa SINNER (ITA) SAFIULLIN (RUS) TABELLONE MASCHILE Abbonati e segui in diretta su Sky e in streaming su NOW...

Wimbledon 2023 - Semifinale tabù per Pegula, si ferma ancora ai quarti: in semi Vondrousova Eurosport IT

TORINO - Ascolti al top per Wimbledon su Sky Sport: ieri l’incontro Berrettini-Alcaraz ha raccolto 516 mila spettatori medi, con 1 milione 477 mila contatti unici e il 3,6% di share, con un picco di 7 ...Di Salvatore Riggio Ai quarti l’altoatesino se la vedrà con il russo: in campo attorno alle 15.15. Nell’altro match Djokovic, che ha battuto il polacco… Leggi ...