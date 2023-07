Wimbledon 2023 oggi | orari 11 luglio | ordine di gioco | programma | tv | streaming | italiani in campo

(Di martedì 11 luglio 2023) Si aprono i quarti di finale a. Nella parte bassa del tabellone maschile tocca a Jannik Sinner, che va a caccia della sua prima semifinale Slam della carriera. L’altoatesino parte favorito contro la sorpresa del torneo, il russo Roman Safiullin, che è ovviamente per la prima volta nei quarti. Sicuramente una grande occasione per Sinner, che dovrà comunque stare attento contro il russo, che ha già dimostrato nelle partite precedenti di essere un avversario temibile. Inanche Novak Djokovic, dopo che ieri ha completato il suo match con Hubert Hurkacz. Il polacco ha fatto soffrire il serbo, che alla fine si è imposto in quattro set. Adesso per Djokovic ci sarà Andrey Rublev, reduce da una clamorosa maratona contro Bublik e che proverà a fermare la corsa all’ottavo titolo del nativo di Belgrado. Prima delle due partite ...

Per Berrettini si chiude così una edizione dimolto particolare, in cui dubbi e paure ... 10 luglioCarlos Alcaraz batte Matteo Berrettini negli ottavi di finale di. Lo spagnolo, numero 1 del mondo sconfigge l'azzurro per 3 - 6, 6 - 3, 6 - 3, 6 - 3 e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà il danese Holger Rune. Berrettini è costretto ...Termina agli ottavi di finale l'avventura di Matteo Berrettini a. Sul campo centrale, l'azzurro viene battuto in tre set ( 6 - 3, 3 - 6, 3 - 6, 3 - 6 ) dallo spagnolo, numero uno al mondo, Carlos Alcaraz dopo tre ore e 4' di gioco. Sfiderà Holger Rune ai ...

LIVE Berrettini-Alcaraz 6-3, 3-6, 3-6, 3-6, Wimbledon 2023 in DIRETTA: spagnolo superiore, si arrende l'italiano OA Sport

Il russo Medvedev, numero 3 del mondo, ha invece approfittato del ritiro del ceco Jiri Lehecka per passare il turno. Eliminato a sorpresa agli ottavi il greco Tsitsipas, numero 5 al mondo. Il quadro d ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...