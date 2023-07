Wimbledon 2023 | montepremi e prize money

(Di martedì 11 luglio 2023) Iled ildi, terzo Slam della stagione in programma da lunedì 3 a domenica 16 luglio. I migliori tennisti del pianeta tornano a sfidarsi in quello che da molti è considerato il tempio di questo sport e inseguono un prestigioso titolo slam. Nel maschile, neanche a dirlo, il favorito è Novak Djokovic, che ha vinto le ultime quattro edizione nonché gli ultimi (e unici) due slam stagionali. Il numero uno del seeding (e del mondo) è però Carlos Alcaraz, reduce dal trionfo al Queen’s e determinato a ripetersi. Le speranze azzurre, infine, sono riposte in Jannik Sinner e Lorenzo Musetti su tutti. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE Meno decifrabile il torneo femminile, in cui le contendenti al titolo sono molte. Occhi puntati su Elena Rybakina, campionessa in carica ...

Il torneo didella sedicenne russa Mirra Andreeva si è chiuso tra le lacrime e con un episodio che ha fatto discutere. Durante l'ultimo game del match contro Madison Keys, l'Andreeva è scivolata, ...LONDRA (REGNO UNITO) - Jannick Sinner in campo per la storia sull'erba didove va a caccia della sua prima semifinale in uno Slam . L'ostacolo che il 21enne altoatesino (n.8 Atp) dovrà superare nei quarti è il 25enne russo Roman Safiullin (n.92 Atp), rivelazione ...15.38 - Piove a, il gioco viene sospeso sui due campi in attesa che si chiudano i tetti 15.36 - SET SVITOLINA - Svitolina recupera un break di svantaggio e vince il primo set con Swiatek, 7 ...

Wimbledon 2023: Sinner-Safiullin, due set a uno per Jannik! Diretta live

Jannick Sinner, il primo italiano a raggiungere per due anni di fila i quarti di finale a Wimbledon, trova il pass per la prima semifinale in una prova dello Slam: sulla sua strada il russo Roman Safi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:11 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Safiullin. Grazie per aver seguito l'incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di ...