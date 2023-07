Wimbledon 2023 | fantastico Sinner | supera Safiullin e conquista la sua prima semifinale Slam

(Di martedì 11 luglio 2023) UnJannikin quattro set il russo Romanmediante il punteggio di 6-4 3-6 6-2 6-2 nel match valevole per i quarti di finale del torneo dila suafinale in una manifestazione del Grande. Adesso il tennista altoatesino attende il vincente della sfida tra il serbo Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI IN AGGIORNAMENTO Nel primo set avvio per nulla timoroso da parte del russo, che approccia bene e trova due game a zero al servizio.invece nei suoi primi tre turni di battuta concede un quindici, ma anche lui trova buoni riscontri con lae in risposta alza il livello nel quinto ...

Il torneo didella sedicenne russa Mirra Andreeva si è chiuso tra le lacrime e con un episodio che ha fatto discutere. Durante l'ultimo game del match contro Madison Keys, l'Andreeva è scivolata, ...LONDRA (REGNO UNITO) - Jannick Sinner in campo per la storia sull'erba didove va a caccia della sua prima semifinale in uno Slam . L'ostacolo che il 21enne altoatesino (n.8 Atp) dovrà superare nei quarti è il 25enne russo Roman Safiullin (n.92 Atp), rivelazione ...15.38 - Piove a, il gioco viene sospeso sui due campi in attesa che si chiudano i tetti 15.36 - SET SVITOLINA - Svitolina recupera un break di svantaggio e vince il primo set con Swiatek, 7 ...

Wimbledon 2023: Sinner-Safiullin, due set a uno per Jannik! Diretta live Virgilio Sport

Jannick Sinner, il primo italiano a raggiungere per due anni di fila i quarti di finale a Wimbledon, trova il pass per la prima semifinale in una prova dello Slam: sulla sua strada il russo Roman Safi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:11 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Safiullin. Grazie per aver seguito l'incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di ...