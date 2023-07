Wimbledon 2023 | Carlos Alcaraz ed Holger Rune fanno registrare un particolare record

(Di martedì 11 luglio 2023) Siamo alle battute finali di questa edizionedi. Sono rimasti in otto a giocarsi il mitico Slam sull’erba e tra di loro abbiamo il nuovo corso della generazione tennistica.e Jannik Sinner, tutti insieme appassionatamente a giocarsi il titolo, una scena che potremmo rivedere spesso nei prossimi anni. Negli accoppiamenti per i quarti di finale, c’è però uno scontro tra lo spagnolo ed il danese, entrambi protagonisti di un cammino non troppo lineare. Se il numero 1 del tabellone ha dovuto alzare il proprio livello sia con Nicolas Jarry che con Matteo Berrettini, ai quali ha ceduto un set a testa, dall’altra parte il novello ‘bad boy’ ha rischiato tantissimo soprattutto con Alejandro Davidovich Fokina, trovandosi a due punti dalla sconfitta al ...

, quarti di finale. Jannik Sinner, ultimo italiano rimasto dopo l'eliminazione di Matteo Berrettini per mano di Alcaraz, in campo oggi contro Roman Safiullin. Il match non si giocherà ...Meghan e Harry a New York City, maggio(GC Images) Dopo le critiche spietate a Spare , il ... Lady Amelia Windsor acon un butterfly dress › Il royal look del giorno. Kate ...D: Hai perso la partita, ma lascicon il morale decisamente più alto rispetto a dieci giorni fa Matteo Berrettini: Sono fiero di questi dieci giorni. Poi chiaramente se qualcuno tirerà le ...

Wimbledon 2023, oggi Sinner-Safiullin e Djokovic-Rublev in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis Fanpage.it

Si chiude l'avventura di Matteo Berrettini a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso a Londra. Al romano, numero 48 del mondo, ...(Provided by Tennis World Italia) È tempo di quarti di finale a Wimbledon nel day 9. Si inizia con la parte alta del tabellone femminile e la parte bassa… Leggi ...