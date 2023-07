Wimbledon 2023 | Barazzutti su Sinner | “Secondo me oggi porta a casa il match”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 11 luglio 2023) (Adnkronos) – Jannikha una partita che deve vincere, è una grandissima occasione. E' il giocatore favorito sulla carta, la partita lo vede in pole, ed è l'occasione per andare in semifinale. Non deve farsela sfuggire". Così all'Adnkronos Corrado, in vista deldipomeriggio avalido per l'accesso alle semifinali. L'avversario, il russo Roman Safiullin, "è sicuramente sorprendente, di grande talento ma di una certa età: comunque da prendere con le pinze. E' sicuramente una partita difficile per Jannik perché è obbligato a vincere e ha tutto da perdere. Mame la". Quanto a Matteo Berrettini "ieri ha giocato una grande partita, lo abbiamo completamente ritrovato". "Ha vinto ...