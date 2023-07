Wimbledon 2023 | ascolti da urlo su Sky | Berrettini-Alcaraz match più seguito di sempre | escluse le finali

(Di martedì 11 luglio 2023)stellari persu Sky Sport. In particolare, l’incontro di ieri traè statoda 516mila spettatori medi, con 1 milione 477mila contatti unici e il 3,6% di share, con un picco di 717mila spettatori medi e il 4,4% di share. Un dato che costituisce il record diper undi tennis sulla pay tv di Comcast se si escludono le. E in totale, la giornata di ieri ha ottenuto 275mila spettatori medi sugli appuntamenti live, con quasi 1 milione 500mila spettatori unici. SportFace.

LONDRA (REGNO UNITO) - "Non sbaglierò di nuovo" . A chi ne sottolineava il tabellone 'facile' ha risposto così Jannik Sinner , arrivato per il secondo anno di fila ai quarti die deciso a non sottovalutare alcun avversario. E dopo aver superato il 27enne colombiano Daniel Elahi Galan (n.85 Atp) negli ottavi l'azzurro è pronto ora a sfidare un altro 'carneade' come ...Negli stessi giorni in cui Matteo Berrettini ritrovava vigore sull'erba di, superando di slancio Sonego, de Minaur e Zverev, proiettandosi così agli ottavi di finale,...aveva iniziato il...Il rinato Matteo vince alla grande il primo set, poi deve cedere ai colpi dello straordinario Carlitos. Lo spagnolo adesso affronta Rune: primo quarto di ...

Wimbledon 2023 da incubo: altro scivolone, il pubblico non ne può più Il Veggente

Il 25enne russo (n.92 (Atp) pronto a sfidare l'azzurro nei quarti di finale a Wimbledon: quello che c'è da sapere su di lui ...