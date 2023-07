WhatsApp Beta si aggiorna e migliora la privacy dei membri delle community

continua a innovare, puntando alla tutela della privacy dei propri utenti. In quest'ottica,... Questa novità, scoperta nelle ultime versioniper Android 2.23.14.19 e iOS 23.14.0.70, ...... Instagram,, Zoom e altri siti web. Con questi Rapid Security Response, Apple avrebbe ...Antonio Monaco Notizie Relazionate iOS 16.6 Articolo Apple MAC OS Firmware iOS Apple rilascia le3 ...2 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco FONTE Notizie RelazionateApps iOS Androidsu iOS e Android: UI migliorata e altre novità in arrivo 15 10 Luglio 2023

WhatsApp beta: migliora la privacy per le Community su Android e iOS HDblog

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Su WhatsApp stanno per arrivare gli adesivi contestuali. Nell'ultima beta della chat per Android e in quella per iOS il sito specializzato WABetaInfo ha infatti rintracciato un ...WhatsApp ha recentemente annunciato l'implementazione di una nuova funzione di privacy del numero di telefono interno della funzione Community. Questa nuova opzione è chiamata "Privacy del numero di t ...