Welfare | Ronzulli Fi | ' carta spesa sostegno concreto per famiglie in difficoltà'

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Ancora una volta il governo e la maggioranza tendono la mano allee ai cittadini in. Ilai più fragili e la crescita del Paese sono state le priorità cui abbiamo lavorato fin dal primo giorno della legislatura. Dopo aver approvato misure per combattere il caro energia, dopo aver applicato sgravi fiscali per le aziende in favore di nuove assunzioni, dopo aver alzato le pensioni minime, oggi lanciamo la, utile a oltre un milione e 300milaper acquistare beni di prima necessità". Così, in una nota, Licia, capogruppo al Senato di Forza Italia, commenta 'Dedicata a te', lapresentata oggi che serve comealle ...