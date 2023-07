Welfare per la microimpresa | al via la sperimentazione sul territorio bergamasco

(Di martedì 11 luglio 2023) Bergamo. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra Confimi Industria Bergamo, Confcooperative Bergamo eLynx, finanziato da un bando di Regione Lombardia e gestito da Ats Bergamo. L’obiettivo è quello di portare ilaziendale nelle piccole e micro imprese, “superando la logica dei soli sostegni economici di reddito, puntando sulla diffusione dei servizi alla persona realizzati dal terzo settore locale e in stretta collaborazione con ilpubblico territoriale”, come scritto sul comunicato stampa. Il progetto dura un anno e punta all’ascolto dei bisogni dei dipendenti e, come spiega Edoardo Ranzini, direttore di Confimi Industria Bergamo, l’obiettivo è “aiutare a conciliare la propria vita lavorativa con la propria vita personale e familiare”. I progetti concreti che sono stati attuati fino ad ora e che ...

... Francesco Lollobrigida, che nella legge di bilancio ha previsto l'istituzione della 'Carta solidaleacquisti di beni di prima necessità'. Un contributo economico una tantum di 382,50 euro...Roma, 11 lug. " "Il governo Meloni si dimostra ancora una volta dalla parte dei più deboli con atti concreti. Con la presentazione della card salva spesa abbiamo varato una misura che viene incontro ...BARI - Non sei sola, lasciati aiutare. Arriva nella Città metropolitana di Bari l'iniziativa lanciata da McDonald's, in rete con l'Assessorato aldel Comune di Bari,sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e far conoscere il più possibile gli strumenti a supporto delle vittime, come il 1522 - il numero nazionale ...

Welfare per il comparto artigiano: dal 1 luglio a disposizione dei ... Cna Ancona -

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Ancora una volta il governo e la maggioranza tendono la mano alle famiglie e ai cittadini in difficoltà. Il sostegno ai più fragili e la crescita del Paese sono state le p ...Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “La carta ‘Dedicata a te’ è una boccata d’ossigeno per le famiglie in difficoltà. Un aiuto concreto che il governo Meloni ha voluto fortemente nell’ottica di proseguire lun ...