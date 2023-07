Welfare | La Pietra Fdi | ' governo Meloni dalla parte dei più deboli con atti concreti'

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Ilsi dimostra ancora una voltadei piùcon. Con la presentazione della card salva spesa abbiamo varato una misura che viene incontro alla necessità delle famiglie italiane, che si sono trovate a fare i conti con un esponenziale aumento dei prezzi dei generi alimentari". Lo ha detto Patrizio La, sottosegretario al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e senatore di Fratelli d'Italia. "Il contributo economico una tantum per nucleo familiare, di importo complessivo di 382,50 euro ed erogato attraverso la 'Carta dedicata a te', rilasciata da Poste italiane - prosegue -, potrà essere utilizzato presso tutti gli esercizi commerciali che ...

Un viaggio indimenticabile, che rappresenta unamiliare nella storia di questa squadra, nata ... presidente dell'azienda deldell'Unione Pedemontana e sindaco di Traversetolo ". La ......e eguaglianza sociale che fin dal tempo di Marx costituiva lamiliare dell'emancipazione del lavoro, nella misura in cui sia nel mondo nuovo del comunismo sia nella via riformista del...... non è attratto dai lavori di produzione anche se questi offrono posto fisso,e stabilità, ...c'è anche la geopolitica a complicare una transizione energetica che sembrava scritta sulla, ...

Welfare: La Pietra (Fdi), 'governo Meloni dalla parte dei più deboli ... Il Tirreno

La nuova rubrica “Lessico riformista” di Alberto De Bernardi, professore e studioso di storia contemporanea. E’ presidente di REFAT, Rete internazionale per la studio del fascismo, autoritarismo, tota ...Ad annunciarlo è stato il Quotidiano del Popolo, organo ufficiale del Partito Comunista cinese: «Alle 14:30 del 28 giugno, la prima turbina eolica offshore da 16 MW al mondo è stata installata con suc ...