Welfare | Fratoianni | ' 30 euro contro carovita insulto | imbarazzato per Meloni'

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "È evidente che non siano, Lollobrigida o gli altri parlamentari di Fratelli d'Italia che in queste ore stanno riempiendo di elogi la card 'Dedicato a te', a fare la spesa a casa loro, perché altrimenti saprebbero che i 30al mese per fare la spesa (spicciolo più, spicciolo meno) che oggi hanno messo in campoil, sono poco più che un". Così Nicola, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Unalle tasche di lavoratori e lavoratrici italiani - continua l'esponente dei rossoverdi -, che sono i più tartassati d'pa fra inflazione e bassi salari, ma anche unall'intelligenza di chi sa che con 30 ...

Welfare: Fratoianni, '30 euro contro carovita insulto, imbarazzato per ...

