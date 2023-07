Welfare | Caiata Fdi | ' governo non lascia indietro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "La Card spesa per le famiglie è la misura di quanto ilMeloni ha a cuore le fasce più deboli e non vuolerenessuno", così dichiara in una nota Salvatore, deputato di Fratelli d'Italia, presidente dell'InCE e sottosegretario della commissione Affari esteri di Montecitorio. "La card così disposta dal– prosegue - contro il caro carrello della spesa sarà rivolta a nuclei con almeno tre componenti e Isee fino a 15.000 euro, la cui diffusione sarà possibile grazie una mirata campagna di comunicazione in maniera tale che tutti i cittadini possano venirne a conoscenza nel più breve tempo possibile". "Una misura non solo di buon senso, ma che guarda a quelle fasce della società più colpite dalle conseguenze economiche causate in primis dal ...