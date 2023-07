“Voglio voglio te” | il nuovo singolo del cantautore siciliano Roberto Serafini

(Di martedì 11 luglio 2023) foto di Simona BrancèMILANO – Da oggi, 11 luglio, è in radio , prodotto da Luca Venturi per On The Set/Artist first arrangiato da TempoXso, già disponibile in digitale. “Questo brano – affermaSerafino – l’ho scritto per raccontare la storia del mio primo amore. Eravamo giovani fu una bellissima esperienza che finì per colpa, allora, di illazioni e bugie da parte di gente invidiosa. La vita però offre sempre nuove possibilità. Dopo 30 anni, inaspettatamente, ci siamo rincontrati e parlando abbiamo capito che nonostante il tempo trascorso, ancora ci unisce un grande sentimento, mai sopito”. Il video, diretto da Simona Brancè e Lidia Riolo, è girato a Catania e descrive la grande storia d’amore di un ragazzo per la ragazza che è sempre rimasta nel suo cuore. L'articolo L'Opinionista.

