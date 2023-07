Vlahovic | Reijnders | Osimhen | le ultime di mercato

Le notizie più importanti della giornata di calciomercato nel nostro notiziario: guarda il punto video di Salvatore ......e Pulisic e probabilmente riuscirà a prendere un altro centrocampista e una punta comee ... Infine la Juve che potrebbe fare bottino grosso dalle cessioni die Chiesa. Entrambi ...Il primo della lista è, con cui ci sarà un'accelerata a breve: l'Az Alkmaar non scende ... Inoltre dovesse arrivare una maxi offerta per un big tipo, Chiesa o Bremer , ecco che ...

Reijnders, Vlahovic, Scamacca: le ultime di mercato La Gazzetta dello Sport

Blog Calciomercato.com: In questo primo mese di mercato, come tutti gli anni, la massima serie italiana sta perdendo i cosiddetti pezzi pregiati. Tutte le big del nostro campionato ...Sono tornati Bremer e Vlahovic (acclamato dai tifosi al JMedical al grido ... e non molla la trattativa con l’AZ Alkmaar per Reijnders. Ancora lontani Chukwueze e Musah, mentre in attacco il nome ...