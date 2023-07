Vlahovic | Bayern Monaco pensa al centravanti della Juve

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 luglio 2023) I tedeschi non riescono a prendere Kane, il bianconero è l'alternativa Dusannel mirino del. Il 23enneserbontus, come scrive la Bild, diventa un obiettivo dei campioni di Germania. Ilsta cercando di acquistare Harry Kane, 29 anni, dal Tottenham: gli Spurs, però, finora hanno respinto le offerte tedesche per l’attaccante, che tra un anno si libera a parametro zero alla scadenza del suo contratto. Ecco, quindi, che prende quota il ‘piano B’:finisce nel radar dei bavaresi insieme all’argentino Julian Alvarez, che al Manchester City sembra ‘condannato’ al ruolo di eterna alternativa a Erling Haaland. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.