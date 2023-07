Vitalizi | che infamia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 11 luglio 2023) Il Senato ha abolito il taglio aid’oro voluto dai 5 Stelle e ha ripristinato le mega pensioni per tutti. Ma non esiste più un’etica?Rosaria Lobellovia email Gentile lettrice, l’etica, dice? Purtroppo costoro non sanno nemmeno cosa significhi la parola. Questo simulacro di democrazia – che insistiamo a chiamare democrazia invece di cleptocrazia – ci ha portato a un’altradi questo Parlamento e soprattutto del precedente perché, per assurdo che possa sembrare, la commissione che ha eliminato il taglio aiè una commissione della precedente legislatura, composta quasi solo di ex senatori (molti non sono stati rieletti). Costoro, nell’ultimo giorno utile prima della decadenza della commissione stessa, hanno ripristinato l’assegno d’oro per sé, per gli ex senatori già in pensione e anche per i famigliari che godono ...