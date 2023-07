(Di martedì 11 luglio 2023) 1 - PER FAVORIRE UNDISTESO E TONICO: secondo le ultime tendenze, il trattamentoideale per le pelli più giovani e destinato agli under 30 - 35 è il cosiddetto baby botox . Si tratta di un ...

1 - PER FAVORIRE UNDISTESO E TONICO: secondo le ultime tendenze, il trattamentoideale per le pelli più giovani e destinato agli under 30 - 35 è il cosiddetto baby botox . Si tratta di un trattamento simile a quello tradizionale, ma di minore impatto, in quanto si utilizzano ...I suoi capelli biondi sono raccolti in una coda alta, ad eccezione delle due ciocche che scendono sul suo. Sensualissima come sempre, Ashley ha scatenato le reazioni degli utenti, ...Si pedala con la fresca brezza sultra suggestive dune di sabbia di fronte al mare, colorati ... Dismessi i panni sportivi, sarà poiesplorare le pittoresche cittadine che sorgono lungo ...

Viso bellissimo e fresco: ecco i trattamenti perfetti per l'estate TGCOM

La CC Cream anti-macchie di Bella Aurora è una crema viso colorata con protezione solare SPF 50 che offre una doppia azione: da un lato protegge la pelle dai raggi solari, dall’altro aiuta a prevenire ...Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Quando Kate Moss, al culmine della sua carriera da top model negl ...