Violenza di genere | senza consenso non diamo la colpa alla vittima

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 11 luglio 2023). Due parole che, quando si parla didi, non vengono quasi mai prese in considerazione e quando succede, generalmente lo si fa in modo sbagliato. Ovvero attribuendo la “” di essere stata stuprata, molestata, perfino uccisa, a chi èdi quella. Non si parla di lei nelle leggi, ma dell’autore di quei reati. E al, nel Codice penale, non si fa riferimento. Quindi diventa facile, tremendamente facile, colpevolizzare la donna – nella maggioranza dei casi – che dei reati subisce le più terribili conseguenze. Perché la doppia negazione, dice una regola grammaticale, afferma: “Non ha detto no, quindi posso farne quello che voglio. Laè sua”. In Italia si parla “male” di ...