Vintro raddoppia e apre il suo wine bar

Leggi su funweek

(Di martedì 11 luglio 2023)un nuovo punto vendita in cui la cucina italiana e il vino sono i veri protagonisti. Unbar che propone tapas ricche di gusto e pinse, con un’offerta che spazia dal mare alla terra e che accompagna tutte le occasioni di bevuta, dall’aperitivo al dopocena. Il nuovo locale disi trova a pochissimi passi dal locale madre di viale Jonio in uno spazio intimo in cui si respira un’atmosfera romantica che è un mix tra quella tipica dei bistrot parigini a quella di un ristorantino della Costiera Amalfitana, con fiori alle pareti, tavolini in marmo bianco, sedie alla francese e piatti in ceramica. Questa è una delle particolarità del nuovo locale, che propone la sua cucina su un servizio fatto realizzare su disegno esclusivo e brandizzato da una manifattura di Deruta, in provincia di Perugia. La ...