Vinto 5 solitario al SuperEnalotto da quasi 200mila euro

Leggi su today

(Di martedì 11 luglio 2023) Un fortunato giocatore si è aggiudicato un ricco '5' nell'estrazione deldi oggi, martedì 11 luglio 2023, valida per il concorso N.83. La giocata in questione ha permesso di poter ritirare un premio da, per la precisione 194.629,76 €, a Recanati, in provincia di...