Vini per l’estate 2023 | alcuni consigli da Fantini Wines

(Di martedì 11 luglio 2023) Ogni bottiglia ha la sua stagione ideale. Noi ve ne abbiamo selezionate otto, prodotte datra Abruzzo, Basilicata e Sicilia “Bevete del vino in inverno perché fa freddo, e d’estate perché fa caldo”, esortava l’editore britannico Henry George Bohn a inizio Ottocento. È una raccomandazione senza tempo e dunque validissima anche oggi: davvero è sempre il momento giusto per godersi un buon bicchiere, ovviamente senza esagerare, che fuori nevichi o splenda il solleone. In entrambi i casi, però, occorre stappare la bottiglia giusta: perché anche il vino ha le sue stagioni, un tempo brumoso richiama l’abbraccio di un rosso importante, la calura di luglio e agosto suggerisce invece di optare per un calice meno strutturato, magari un bianco minerale, una fresca bollicina, un fruttato rosé… Pescando dal catalogo di– ...