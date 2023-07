Vigilessa uccisa | la madre dell' imputato reo confesso | ' orrore'

(Di martedì 11 luglio 2023) "L'commesso da mio figlio ha completamente devastato la mia vita e quellaa mia famiglia". E' quanto scritto in una lettera inviata alla corte d'assise di Brescia dalla mamma di Mirto ...

... uno dei tre componenti del cosiddetto 'trio criminale' a processo per l'omicidio di Laura Ziliani, l'exdi Temù nel bresciano, scomparsa l'8 maggio del 2021 e ritrovata cadavere tre mesi ...Il Corriere della Sera scrive che Maria Angelo sarebbe statacon parecchie coltellate, ... Rintracciamento di Diletta Per ore l'exsi è resa irreperibile. I carabinieri, dopo aver ...... accusate insieme a Mirto Milani dell'omicidio di Laura Ziliani, l'exdi Temù, in uno ... La più piccola delle figlie della donna, Lucia, dichiara agli inquirenti che le sorelle ...

Vigilessa uccisa: la madre del reo confesso: «Orrore commesso da mio figlio, mi ha devastato la vita» L'Eco di Bergamo

(ANSA) - BRESCIA, 11 LUG - "L'orrore commesso da mio figlio ha completamente devastato la mia vita e quella della mia famiglia". E' quanto scritto in una lettera inviata alla corte d'assise di Brescia ...Viene presentato quest’oggi alle 12, alla libreria L’Ornitorinco in via di Camaldoli, il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Francesca Tofanari dal titolo "Ne uccide più la penna..." (Betti E ...