Video | Milan guarda Pavard | s' allena con la maglia di Theo!

Aveva già fatto visita allo spogliatoio delqualche mese fa, scatenando i rumors di calciomercato. Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, continua a legare il suo nome a quello dei rossoneri: ora si allena con la terza maglia della ...... Trubin e Di Gennaro per la porta dell'Inter - Troppo Alcaraz per Berrettini, Matteo fuori a testa alta - Volley, le ragazze negli Usa per la fase finale della Nations League - Ecco il nuovo, ...Nella giornata di ieri ilsi è allenato per la prima volta a Milanello, è la quinta stagione consecutiva per Pioli alla guida dei rossoneri. Ecco come potrebbe essere il nuovo ...

Video raduno Milan, il punto da Milanello dopo il primo allenamento La Gazzetta dello Sport

Il punto sul mercato del Milan in esclusiva con Carlo Pellegatti: le ultime news su De Ketelaere, Reijnders e un nuovo nome per l'attacco ...Il Daily Mail riporta una clamorosa indiscrezione di mercato. Il Milan vede allontanarsi l’obiettivo di mercato. E’ ad un passo dal club inglese Il Milan non smette di pensare al mercato, convinto di ...