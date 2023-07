VIDEO IN – Di Gennaro | visite al CONI terminate! Ora Inter

(Di martedì 11 luglio 2023) Disarà il prossimo terzo portiere dell’. L’estremo difensore è uscito in questi minuti daldove ha sostenuto la prima parte dellemediche IN SEDE – Raffaele Disarà il prossimo rinforzo dell’. Il portiere italiano pochi minuti fa è uscito dalla sede deldove ha sostenuto lemediche per l’idoneità sportiva. Adesso manca solo la firma sui contratti, poi sarà il turno dell’ufficialità. Di seguito ilche immortala il momento, registrato dal nostro inviato Roberto Novella presente sul posto.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

VIDEO - Di Gennaro-Inter 2.0. Il canterano nerazzurro appena arrivato al The Corner per la firma Fcinternews.it

Come annunciato nelle scorse ore, torna a casa Raffaele Di Gennaro. Il giovane canterano nerazzurro, reduce dall'annata al Gubbio, è da pochi minuti arrivato in sede Inter di Viale ...L'arrivo di Raffaele Di Gennaro nella sede dell'Inter per formalizzare l'accordo: sarà il terzo portiere nerazzurro Dopo l'addio di Alex Cordaz, sarà Raffaele Di Gennaro il terzo portiere nerazzurro.