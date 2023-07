Video | Cairo sui diritti tv della Serie A | ' Il calcio italiano ha un grande potenziale'

(Di martedì 11 luglio 2023) Il presidente del Torino, Urbano, intervenuto in conferenza stampa in occasionepresentazione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione, ha parlato delle trattative per il rinnovo dei ...

Il presidente del Torino, Urbano, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione, ha parlato delle trattative per il rinnovo dei contratti per la trasmissione ...Il presidente del Torino, Urbano, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione, ha parlato dell'avvento, nel calciomercato, delle offerte dall'Arabia Saudita. ...... il contenitore dedicato aivirali sul web e non solo, risultano i secondi in termini di ... La ReteCommunication, diretta da Andrea Salerno, coinvolge un pubblico sempre più vasto e nella ...

Video, Cairo: "Le offerte dall'Arabia Bene, anche se c'è qualche ... La Gazzetta dello Sport

Fuori dall’aeroporto la luce del cielo è bianca, quasi gialla, come se stesse per nevicare, ma i gradi percepiti sono più di trenta. Per raggiungere la sede dell’etichetta discografica, Beatroot Recor ...(ANSA) - ROME, JUL 5 - Egyptian researcher Patrick Zaki graduated from Bologna University with top marks on Wednesday, defending his thesis via video link after the authorities in his homeland refused ...