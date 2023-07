“Viaggi all’estero? Queste le vaccinazioni da fare In Italia? Attenzione alle zecche”

(Di martedì 11 luglio 2023) La Societàna d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) ha fornito delle indicazioni perarecon tutte le diverse tipologie diconsigliate e, in alcuni casi, obbligatorie. Iinternazionali infatti ci espongono a nuovi ambienti, alimenti e contatti con persone provenienti da diverse parti del Mondo. Tutto ciò potrebbe aumentare il rischio di contrarre malattie infettive, da tempo eliminate in, ma ancora endemiche o epidemiche in altri Paesi. Ne abbiamo parlato con la professoressa Roberta Siliquini, Presidente della Societàna d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI). Quali sono leconsigliate prima di andare in vacanza e quanto tempo prima occorre farle?Il ...

... in Italia o, in auto, treno o aereo. Abbiamo selezionato tre oggetti imperdibili che vi serviranno per le prossime vacanze, ma anche per i futuriche farete. Sono oggetti che ......sudditanza al boss locale ed alla tentazione di provare i...perché si possa arrivare a risolvere i problemi che mettiamo'...lingue straniere pensiamo possano essere previsti scambi...... anche qualora queste fossero durate tutta l'estate, la presenza di bambini, in particolare per chi ha in programmaon the road,o vagamente avventurosi, impone, non solo una serie ...