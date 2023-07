Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023) NOTIZIARIO TRAFFICO ORE 12.20 ASTRAL INFOMOBILITA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA ALTEZZA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA LA STORTA DIREZIONE LA GIUSTINIANA IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEU DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA DIREZIONE CASALI DI MENTANA PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI MENTRE SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO Servizio fornito da Astral