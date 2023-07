Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2023 ore 08 | 15

(Di martedì 11 luglio 2023) NOTIZIARIO TRAFFICO ORE 7.20 ASTRAL INFOMOBILITA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA DI PRATICA RALLENTAMENTI ALTEZZA VILLAGGIO AZZURRO DIREZIONE PONTINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO E’ TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE ...

... dai trasporti, alla, alla sicurezza, alla cultura, al commercio, al sociale e in ogni ... A'. Ma quale avvenire si prospetta per Salvemini 'Quanto a quello che accadrà di me - dice a ...... sosta selvaggia, laordinaria e quella legata ai grandi eventi, il contrasto all'abusivismo, da quello edilizio a quello commerciale. Il concorso per i nuovi vigili diCosì il ...E' in sintesi il contenuto di due ordinanze emessa dal Comune per la gestione della... sarà possibile percorrere il tragitto via Salvatore Cappello, corso dei Mille, via Lincoln, via, ...