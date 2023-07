Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023)DEL 10 LUGLIO ORE 20:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLATERAMO INCOLONNAMENTI DA PORTONACCIO FINO A VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO A CAUSA DELL ARRIVO DEI FANS PER IL CONCERTO DEL CANTANTE ULTIMO, ALLO STADIO OLIMPICO CON INIZIO ALLE ORE 21:00. COME DI CONSUETO ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA PONTINA ALTEZZA INCROCIO CON VIA DI PRATICA CON CODE DA CASTELNO PER LAVORI CI SONO CODE SULLA VIA NOMENTANA DAL RACCORDO FINO ALLA ROTONDA CON LA VIA PALOMBARESE VERSO TOR LUPARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL ...