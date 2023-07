Via Fontanelle | sopralluogo dei Dem | “Risolvere urgentemente alcuni problemi segnalati”

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiContinuano i sopralluoghi di segreteria cittadina e gruppo consiliare dem, nell’ambito dell’iniziativa Dem Boxes, presso le aree della città oggetto di lamentele e richieste di intervento immediato da parte dei residenti. A circa un anno dalle segnalazioni ricevute dagli abitanti di viain termini di cura del verde e di viabilità, nulla è cambiato. I residenti chiedono, ancora una volta, un pronto intervento, affinchè vengano affrontati e risoltigiàeppure mai presi nella giusta considerazione dall’amministrazione comunale. Nei pressi del numero civico 46 della stessa via si sono verificati, nell’ultimo periodo, diversi incidenti stradali con ingenti danni alle autovetture in sosta, per l’eccessiva velocità ed anche perchédossi, essendo danneggiati, non ...

Abitanti di via Fontanelle partecipano nuovamente alle Dem Boxes

