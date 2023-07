“Vette di luce” | al Castello di Malpaga la mostra targata Accademia Carrara e Cai

(Di martedì 11 luglio 2023)(Cavernago). Prosegue il programma di mostre spin-off nella provincia bergamasca legate al progetto espositivodi, promosso dain collaborazione con CAI Club Alpino Italiano – sezione BG per celebrare la fascinazione delle altee la cultura della montagna nell’anno di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura. Le fotografie di Naoki Ishikawa (Tokyo, 1977) realizzate in tre campagne sulle Alpi Orobie, oltre a essere esposte in museo in dialogo con i dipinti di paesaggio della collezione, sono protagoniste durante l’estate di un percorso espositivo in vari luoghi. La seconda esposizione extra-museale è ospitata in una location d’eccezione: ildi, una delle più ...

S e il museo uscisse dalla sua cornice tradizionale e vivesse davvero il territorio Magari con una serie di appuntamenti mirati a sviluppare a contaminare luoghi e linguaggi Accademia Carrara e CAI ...Dall'Accademia Carrara si scorgono le montagne! Vieni in museo, con la tua famiglia, per riconoscere le celebri Vette di luce bergamasche.