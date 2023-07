Vessicchio attacca | “Pressioni per far vincere il prossimo Scudetto all’Inter Imbarazzo FIGC”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 11 luglio 2023) In un video su Youtube, Sergioha rilasciato alcune dichiarazioni clamorose: “Da una fonte attendibile mi è arrivata la voce che laè imbarazzatissima per la vicenda Inter. La cifra di un miliardo e 300 milioni di passivo è confermata, addirittura alla Federazione dicono che siano di più e ne stanno maturando altri. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Italia Estonia, stasera in campo in amichevole a Firenze Il Milan vince contro il Napoli, il riepilogo della domenica di Serie A Euro 2020 novità in programma tra le città ospitanti Il calcio abruzzese riparta dai giovani, le parole di Gravina Probabili formazioni Inter-Roma, 36^ giornata Serie A Mancini 30 e lode con i suoi ragazzi