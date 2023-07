Vertice Nato a Vilnius | Zelensky | ' L' incertezza dell' Alleanza su Ucraina incoraggia la Russia'

La Francia invierà all 'Ucraina missili a lungo raggio "Scalp". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron aldi Vilnius , spiegando: "Oggi quello che è importante è inviare un messaggio di sostegno all'Ucraina, di unità dellae di determinazione affinchè la Russia - ha sottolineato il capo ...Incontro Biden - Zelensky: la via dell'Ucraina nellaA margine delparteciperà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , che spinge per l'ingresso di Kiev , recentemente ...Ilha l' obiettivo di avvicinare Kiev alla, anche se Biden ha chiaramente avvertito che il suo ingresso nell'Alleanza non si vedrà prima della fine della guerra. Ad ogni modo l'Italia è ...

Oggi e domani vertice Nato a Vilnius. Kiev: a Bakhmut i russi sono in trappola - Stoltenberg, Mosca minaccia per Zaporizhzhia, si ritiri - Stoltenberg, Mosca minaccia per Zaporizhzhia, si ritiri RaiNews

La Nato accorcia i tempi di ingresso per l’Ucraina, Nordio attacca i magistrati, il ritorno della “pista familiare” nel caso Orlandi. I fatti da conoscere ...Parlando prima dell'inizio ufficiale del vertice che si apre questo martedì a Vilnius, il segretario generale Jens Stoltenberg ha accolto con favore il via libera del presidente Recep Tayyip Erdogan ( ...