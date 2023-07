Vertice Nato a Vilnius | ok all' invito all' Ucraina | ma non subito e a determinate condizioni | Zelensky critica | Assurdi i rinvii sulla

(Di martedì 11 luglio 2023) 11 lug 18:06 Russia: "Se l'userà bombe a grappolo, lo faremo anche noi" 'Se gli Stati Uniti forniscono munizioni a grappolo all', le forze armate russe saranno costrette a usare armi ...

Lo ha detto il segretario generale della, Jens Stoltenberg, al termine del primo giorno deldi Vilnius. 'È un chiaro percorso d'ingresso per Kiev'. Si tratta di un pacchetto, insieme al ...... ma allo stesso tempo chiedere a Kiev che alcune condizioni siano soddisfatte: di questo stanno parlando, a porte chiuse, i leader dei Paesi membri della, nelin corso a Vilnius, ...Lo ha detto il segretario generale dellaJens Stoltenberg al termine del primo giorno deldi Vilnius. "È il messaggio più forte che abbiamo mai mandato all'Ucraina e nel comunicato ...

Vertice Nato a Vilnius, i leader posano per la foto di gruppo - Mondo Agenzia ANSA

(ANSA) - VILNIUS, 11 LUG - 'Non c'è una timeline per il processo d'ingresso nella Nato, si basa sul raggiungimento delle condizioni, è sempre ...Riascolta Nato vertice di Vilnius: ok della Turchia alla Svezia di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.