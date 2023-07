Verona | Baroni | «Abbiamo fame ed ambizione | sul Lecce…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 luglio 2023) Le parole di Marco, nuovo all’allenatore dell’Hellas, in occasione del ritiro della squadra gialloblù Marcoha parlato in conferenza stampa in occasione dell’inizio del. PAROLE – «Sono consapevole delle difficoltà che ci saranno qui, ma sia io che il mio staff siamo abituati ad affrontare sfide di questo tipo. Ho visto la determinazione e la voglia che ha il Direttore Sogliano, che è la stessa che hanno la società e la città. Quando è stato il momento di scegliere non ci ho pensato un attimo: dovremo fare tanto lavoro, ma lo sappiamo. Ci sarà da mettere entusiasmo, che è la cosa fondamentale, da questo punto di vista siamo già al lavoro. Il senso di responsabilità che sento verso la città mi piace, fa parte del mio lavoro, ed è stato uno dei fattori che ha influito su questa scelta. ...