Verna attacca ADL | “Il giocattolaio del Napoli ha rotto il giocattolo”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 11 luglio 2023) Carlo, giornalista della Rai, si è soffermato sulle prossime mosse dele sul lavoro di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista della Rai, Carlo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss, soffermandosi sulche ripartirà in maniera ‘scomposta’ da Campione d’Italia. Scomposta per il semplice fatto che molti pezzi di storia sono andati via, a partire proprio da Luciano Spalletti il cui operato è stato esemplare e che quest’anno sarà continuato (si spera) da Rudi Garcia. Ma anche lo stesso Kim è destinato al Bayern Monaco, lasciando dunque un vuoto in difesa per ora colmato solo a idee e parole. E lo stesso Carlos’interroga sulla prossima stagione, dichiarandosi preoccupato: “A dire il vero sono preoccupato dall’euforia di chi crede che può ...