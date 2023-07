Verde pubblico | Melucci | «Anche d’estate operatori al lavoro | ai cittadini chiediamo di aiutarci con le segnalazioni»

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 11 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Il sindaco Rinaldoha incontrato in mattinata diverse squadre della manutenzione del, impegnate nelle consuete attività settimanali. Da viale Magna Grecia a via Lago di Trasimeno, passando per via Lago di Monticchio, il primo cittadino ha voluto testimoniare ildegliche, nonostante le temperature torride, sono impegnati a preservare decoro e igiene della città. «Nella manutenzione delabbiamo investito molte risorse – ha spiegato il sindaco – programmando interventi che vedono fino a 18 squadre dividersi il territorio comunale nell’arco della settimana. Nonostante questi sforzi, il miglior risultato è ottenibile solo grazie al contributo dei, che possono ...