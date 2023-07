Vanessa Incontrada in vacanza con l' ex | è riscoppiato l' amore?

Leggi Anchesingle: con Rossano Laurini lontani ma viciniappoggia la testa sulla spalla di Rossano Laurini, un gesto dolce che svela affetto e complicità. Il sorriso e gli ...Chi hai vinto Rai 1: Scomparsa , la replica della serie televisiva italiana diretta da Fabrizio Costa con protagonistaha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con lo 0.Stasera 9 luglio, in prima serata, su Rai 1 , subito dopo Techetechetè, vanno in onda due nuovi episodi di Scomparsa . La fiction thriller con, trasmessa per la prima volta nel novembre del 2017, è diretta da Fabrizio Costa e scritta da Peter Exacoustos e Maddalena Ravagli. Il progetto, composto da 12 puntate, ci terrà ...

Vanessa Incontrada, la foto in vacanza con figlio ed ex Elle

L'estate di Vanessa Incontrada si può riassumere con le tre parole: Sole, cuore, amore. Direttamente dalla spiaggia di Follonica, l'attrice e conduttrice ha condiviso su Instagram alcuni stralci di gi ...Musica, intrattenimento, serie tv e film: un palinsesto ricco di programmi che hanno totalizzato un bel po' di ascoltatori. Ecco i dati auditel.