Van der Sar | parla la moglie | 'E' stabile e non è in pericolo di vita'

Poel eAert lasciano il gruppo maglia gialla e si lanciano all'inseguimento dei battistrada. Hanno gambe e coraggio. Ai - 40 il gruppo al comando resta in 12 con un vantaggio di 2'32" sui ...MATHIEUPOEL 5. La scelta di staccarsi senza troppe pretese a una quarantina di chilometri dall'arrivo, dopo aver addirittura tirato a tutta per cercare (evidentemente) di riportare sotto ...WoutAert e MathieuPoel hanno provato a riaccenderlo, si sono fatti qualche chilometro in avanscoperta pensando fosse facile riprendere due minuti abbondanti alla fuga. Non è facile ...

L'ex portiere della Juve era stato ricoverato dopo essere stato colpito da un'emorragia cerebrale. "È ancora in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono stabili", fa sapere Annemarie Van Kesteren ...L'ex portiere di Juventus e Manchester United resta in terapia intensiva, le condizioni sono stabili ma "non è in pericolo di vita".